القصبي: نظام الشركات الجديد تم تطويره ليكون منافساً عالمياً

جدة : البلاد

أكد وزير التجارة، وزير الإعلام “المكلف” الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن نظام الشركات الجديد الذي صدر اليوم بقرار مجلس الوزراء حظي في جميع مراحله باهتمام كبير و شخصي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية “يحفظه الله” لإيمانه بأهمية هذا النظام، ودوره في تمكين قطاع الأعمال.

وقال القصبي إن نظام الشركات الجديد تم تطويره بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد، وتم العمل عليه منذ أكثر من عامين ونصف تخللتها مراحل التقييم، ودراسة الممارسات الدولية، والتحليل، وصياغة السياسات ومشروع النظام، ودراسته في هيئة الخبراء ومجلس الشورى، حتى صدوره ليكون محفزاً للمنظومة التجارية وتنميتها ، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات ، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتكمن أهمية النظام في شموليته وجمعه لأشكال وأنواع الشركات ” الشركات التجارية، الشركات المهنية، الشركات غير الربحية ” في وثيقة تشريعية واحدة، و يُسهل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج كافة تحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.