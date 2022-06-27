1.7 مليار تسهيلات ائتمانية للصادرات السعودية

جدة – البلاد

بلغت التسهيلات الائتمانية المصروفــة مــن بنك التصدير والاستيراد السعودي نحو 1.7 مليـار ريال.

وأوضح التقرير السنوي للبنك لعام 2021، أن هذه التسهيلات أسهمت فـي تمكيـن وصـول المنتجات السعودية إلـى أكثر مـن 50 دولـة، منهـا ألمانيـا، الصيـن، الهنـد، إندونيسـيا، الولايات المتحـدة الأمريكية، وغيرهـا، مبينا أن البنك وجـه نسـبة 51 % من إجمالي تمويلاته للشـركات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا للتقرير، فقد بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية المعتمدة 2 مليار ريال خلال 2021 مقابل 1.2 مليار ريال كمستهدف، فيما بلغ إجمالي إيرادات البنك 39.48 مليون ريال، مقابل إيرادات مستهدفة للعام بلغت3.34 مليون ريال، فيما جاء قطاع “المنتجات الغذائية” في مقدمة القطاعات الصناعية الممولة بنسبة 24.5 % من إجمالي التمويل، تلاه قطاع “الحديد والصلب” بنسبة 10.5 %، ثم قطاع “المطاط واللدائن” بنسبة 8.4 %.

وقال الرئيس التنفيذي سعد بن عبدالعزيز الخلب: إن البنـك أطلـق منتجـات تمويليـة مرنـة بمزايا تنافسـية تسهم فـي زيادة اسـتيراد المنتجات السـعودية، مـن خلال سـداد البنك المباشـر للموردين، وتمويـل ما قبل التصديـر عبـر أوامر شراء مؤكدة لمدخلات إنتاج الصادرات السعودية، بجانب إصدار الضمانات، وتمويل الاستيراد وسلاسل التوريد والتمويل الهيكلي للمشاريع الدولية، وتمويل رأس المال العامل، كما أطلـق منتجـات تأمينيـة متنوعـة، ومـن ذلك وثيقة تأمين توفر للمصدر السعودي تغطيــــة تجاه مخاطر عـدم سـداد المشتري الدولي نتيجة مخاطر تجارية أو سياسية، فضلا عن منتجات تمويليـة وتأمينية أخـرى قيـد التفعيـل.