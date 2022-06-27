لماذا يرفض برشلونة التعاقد مع دي ليخت؟

بذل برشلونة الغالي والنفيس في معركة الحصول على المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت عام 2019 قبل أن يخسره لصالح فريق يوفنتوس الإيطالي.

في ميركاتو 2019 تفوق يوفنتوس بالعرض المالي، ودفع 85 مليون يورو لفريق أياكس أمستردام ليحصل على خدمات دي ليخت بعقد يمتد إلى 2024.



حاليًا، في ميركاتو صيف 2022 عاد اهتمام برشلونة بدي ليخت بيد أن المصادر المقربة من النادي نفت الأمر، وعلى رأسها يومية “سبورت” الكاتالونية.



وذكرت “سبورت” الاثنين 27 يونيو، أن إدارة برشلونة أسقطت دي ليخت من حساباتها والسبب هو القيمة المادية المرتفعة للصفقة من جميع الجوانب.



يطلب يوفنتوس مبلغ 100 مليون يورو للتخلي عن خدمات دي ليخت لصالح برشلونة، كما أن اللاعب نفسه يطلب راتبًا مرتفعًا يبلغ 15 مليون يورو سنويًا، وكلا المطلبان يعتبر عائق بكل ما تحمله الكلمة من معنى بالنسبة لإدارة برشلونة بقيادة خوان لابورتا، إذ يواجه النادي مشكلة اقتصادية غير مسبوقة.

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مع أن دي ليخت نفسه لا يرغب في تجديد عقده مع يوفنتوس الذي ينتهي بعد عامين، ويخطط لخوض تجربة على مستوى أكبر في قارة أوروبا، فإن برشلونة لا يستطيع تكلفة الصفقة بكل حال، وسيبحث عن بدائل أقل وبمستويات فنية مقاربة للاعب الهولندي الشاب الذي يبلغ من العمر 22 عامًا.



بحسب “سبورت” حدد برشلونة كل من المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي الإيطالي، والفرنسي خوليس كوندي من إشبيلية الإسباني.