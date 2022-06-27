لجنة “شورية” تناقش التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان

البلاد : متابعات

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي “عبر الاتصال المرئي ” وبمشاركة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1442 / 1443هـ.

ودرست اللجنة خلال الاجتماع أبرز منجزات الهيئة والصعوبات التي واجهتها خلال عام التقرير، وذلك تمهيدًا لإعداد تقاريرها المتضمنة توصياتها والرفع بها إلى المجلس لعرضها أمام أعضاء المجلس خلال الفترة المقبلة واتخاذ القرار المناسب حيالها.

يذكر أنَّ لجنة حقوق الإنسان – إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى- والتي تدرس حسب اختصاصاتها تقارير الأداء السنوية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب حقوق الإنسان والتي تحال إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها بشأنها لرفعها أمام المجلس لمناقشتها.