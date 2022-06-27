فرص استثمارية كبيرة على طاولة المنتدى السعودي الإيطالي

الرياض – البلاد

ينطلق منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي اليوم، بحضور أصحاب المعالي من البلدين، ومشاركة عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية والإيطالية وممثلي القطاع الخاص من الجانبين، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

وتتضمن أعمال المنتدى الذي تعقده وزارة الاستثمار جلسات حوارية لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مجالات البنية التحتية والنقل والثقافة والطاقة المتجددة، واستعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030.

وسيتخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة للمستثمرين الإيطاليين.

ويتزامن المنتدى مع مناسبة مرور 90 عاماً على قيام العلاقات الدبلوماسية السعودية – الإيطالية حيث ترتبط المملكة العربية السعودية مع جمهورية إيطاليا بعلاقاتٍ وثيقة ومتميزة،

وتولي إيطاليا اهتماما بالسوق السعودية، والرغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها.

وتعد ايطاليا ضمن أكبر الشركاء التجاريين للمملكة في دول الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي، كما تحتل المرتبة الأولى بين دول الاتحاد من ناحية الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 18 مليار ريال.

وسبق أن وقّع البلدان اتفاقية لتعزيز التبادل التجاري وفرص الاستثمار، وتهدف إلى تعزيز وزيادة حجم العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية بين قطاعي الأعمال من خلال تبادل المعلومات الاقتصادية بين مجلس الغرف السعودية وهيئة ائتمان الصادرات الإيطالية عن الأسواق والإنتاج والفرص التجارية، بما يعزز من فرص عقد شراكات بين رجال الأعمال في البلدين، إضافة إلى تقديم الجانبين المقترحات ووضع الخطط التي من شأنها تدعيم بيئة التعاون الاقتصادي.