تكريم الفائزين بـ “هاكاثون الصناعة”

الرياض- البلاد

كرم وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي بندر بن إبراهيم الخريف الفائزين بـ “هاكاثون الصناعة” الذي اختتم فعالياته.

وقدم شكره للشباب والفتيات المشاركين في الهاكاثون، نظير ما قدموه من أفكار إبداعية وحلول نوعية ذات جودة عالية، من شأنها أن تُسهِم في رفع مستوى أداء الصناعة الوطنية، مشيداً بالدور الذي يلعبه الصندوق الصناعي في سبيل النهوض بالقطاع الصناعي عبر إقامة مثل هذه المحافل التي تسهم في التحفيز لتقديم أفضل الحلول للتحديات التي تواجه المصنعين المحليين.

وكان قرابة 2600 شاب وشابة قد تقدموا للمشاركة في هاكاثون الصناعة، تأهل منهم 200 مشارك مثلوا 61 فريقًا شارك في المعسكر التدريبي الذي استمر لثلاثة أيام، حيث قُدمت فيه العديد من الورش التدريبية للمشاركين بواسطة خبراء ومدربين معتمدين في عدة مجالات، وذلك لتمكينهم من المهارات اللازمة لإنجاح مشاريعهم المبتكرة، حيث بلغ إجمالي الجوائز المقدمة إلى جميع المشاركين 1,450,000 ريال.