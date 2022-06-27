تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة خلال أيام

الرياض- البلاد

أعلنت “تداول السعودية” عن إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة، ابتداءً من 4 يوليو القادم؛ لتكون ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية، وستكون العقود الجديدة متاحة للتداول، بما يمكّن المستثمرين المحليين والأجانب من التحوط وإدارة المخاطر بشكل فعال بالإضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق.

وأوضحت أن العقود المستقبلية للأسهم المفردة هي عقود مستقبلية موحدة تتخذ من سهم شركة معينة أصلاً أساسياً لها، وتم انتقاء الأسهم من بين مجموعة من الشركات الأكثر سيولة المدرجة في تداول السعودية، وشأنها شأن المنتجات الأخرى المتداولة في السوق، وستتولّى شركة مركز مقاصة الأوراق المالية “مقاصة” مهمة مقاصة وتسوية العقود المستقبلية للأسهم المفردة، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.

وبينت أن جميع المستثمرين يمكنهم تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة عن طريق أعضاء المشتقات المسجلين، التي تشمل أصولها الأساسية 10 شركات، وهي: مصرف الراجحي، أرامكو السعودية، البنك الأهلي السعودي، مصرف الإنماء، سابك، إس تي سي، كيان السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، المراعي، ومعادن، وقد تم اختيار الشركات بناءً على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على نزاهة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر.

وقال المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح: “يسرّنا إطلاق منتج المشتقات المالية الثاني في “تداول السعودية”، في خطوة تؤكد التزامنا بتوفير منتجات وخدمات متطورة ومبتكرة للمستثمرين المحليين والدوليين، كما يدعم إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة ازدهار السوق المالية السعودية من خلال تنويع المنتجات المتوفرة وتعزيزها بأدوات تحوط فعالة لإدارة المخاطر والحد من الخسائر عند أي ظروف اقتصادية معاكسة”.

يذكر أن “تداول السعودية” أطلقت سوق المشتقات المالية في عام 2020م، وتسعى إلى طرح منتجات مشتقات مالية أخرى، تتضمن عقود الخيارات للأسهم المفردة.

عقود الأسهم المفردة

العقود المستقبلية للأسهم المفردة هي اتفاق مبرم بين المشتري والبائع الملزمين بإتمام صفقة في تاريخ محدد في المستقبل، وتكون قيمته مشتقة من قيمة السهم (الأصل الأساسي) ، وتتسم بعدة حقائق منها:

– يتم اشتقاق قيمة العقود المستقبلية للأسهم المفردة من قيمة الأسهم الأساسية.

– يمكن تداول هذه العقود عن طريق فتح حساب لدى وسيط مسجل لتداول المشتقات وايداع الضمانات المطلوبة.

– تمكن المتداولين من استكشاف الحركة السعرية للأسهم الأساسية. – تتيح البيع على المكشوف دون امتلاك الأسهم الأساسية. – امتلاكها لا يمثل ملكية في الشركة المعنية ولا يحق لحامليها الحصول على أرباح الشركات.

– الاستحقاق محدود- العقد له تاريخ انتهاء.

– ينبغي على المستثمرين توفير 100% من سعر السهم لامتلاكه. – قد تعـرض الأطراف المتداولـة لمخاطـر معينـة بمـا فـي ذلـك تقلبات السوق وسيولة السوق.