الأردن: 10 وفيات و251 إصابة في حادثة تسرب غاز بميناء العقبة

ارتفع عدد وفيات حادث سقوط وانفجار صهريج غاز سام عند نقله من سفينة إلى الميناء الصناعي بالعقبة، إلى 10 حالات.

وقالت مديرية الأمن العام، في بيان، إن هناك 10 حالات وفاة 251 مصابًا آخرين نتيجة تسرب الغاز السام.

وقال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، في بيان، إنه بالتنسيق مع الجيش الأردني فإنه تم تعزيز محافظة العقبة بطائرات إخلاء جوي.

في بيانه، أشار الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي إن “المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة”.

كان الناطق قال في وقت سابق “إنه في أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة في أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع”.

وأخلت السلطات الشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة، الاثنين، بعد تسرب الغاز السام من صهريج، حسبما أفادت قناة “المملكة” الرسمية.

وقال بيان للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إنه بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية فإنه قام بتعزيز محافظة العقبة بطائرات إخلاء جوي.

وأفادت قناة “المملكة” أن الباخرة التي حدث بها التسرب سقط منها صهريج يحتوي مواد غازية سامة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى الميداني في العقبة. ودعت السلطات الأردنية المواطنين إلى عدم الاقتراب من المستشفيات.

في غضون ذلك، قال مفوض السياحة والبيئة نضال المجالي، إن “تأثير الغاز انحصر حاليًا ولا ضرر على الصحة العامة لنتائج الحادث”.

وأشار المجالي في بيان، إلى أن “القراءات الحالية من محطات الهواء الثابتة في المنطقة الجنوبية والمدينة لم تسجل أية مؤشرات غير طبيعية ومنطقة السقوط لا مؤشرات خطرة فيها نهائيًا، حسب القراءات قبل دقائق”.

وأوضح المسؤول أن “سرعة الرياح في الموقع 1.9 متر في الثانية واتجاهها شمالي وهذا منع اي توسع للمادة ولا اتجاه لأية غازات او روائح او اضرار باتجاه المدينة من موقع الحادث ولا تراكيز عالية تؤثر على الصحة في موقع الحادث”.

في حين شكلت الحكومة فريق تحقيق في الحادث، برئاسة وزير الداخليَّة، حسب بيان لوزير شؤون الإعلام فيصل الشّبول.

كشفت الأجهزة الأمنية في الأردن، تفاصيل “الكارثة” التي وقعت في يمناء العقبة، الاثنين، بتسريب غاز سام إثر سقوط صهريج كان يتم نقله، مما تسبب بحالات وفاة وإصابات.

وأعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية، عن تسجيل 10 وفيات و251 إصابة، حتى الآن، بتسرب غاز في ميناء العقبة.

وقال مصدر أمني، في حديثه لـ سكاي نيوز عربية، إن كوادر الأجهزة الأمنية لا زالت تمشط المنطقة، وأشار إلى عزل منطقة الحادثة واخلاء الشاطئ الجنوبي.

وجرى تداول فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر المنطقة وقد جرى إطلاق صفارات إنذار.

وأكد مصدر طبي، أنه يتم ارسال الحالات إلى 4 مستشفيات، بالإضافة إلى المستشفى الميداني.

كما أعلنت مديرية صحة العقبة امتلاء مستشفيات المدينة، بعد وصولها إلى الطاقة الاستيعابية القصوى.

ووفقا للتلفزيون الأردني، دعا مدير صحة العقبة، سكان العقبة لإغلاق النوافذ والالتزام بمنازلهم.

وقام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية بتعزيز محافظة العقبة بطائرات إخلاء جوي.

وقال وزير الاعلام الأردني فيصل شبول لـسكاي نيوز عربية إنه يجري الإسناد لمدينة العقبة بالمعدات الطبية وأجهزة التنفس والكوادر البشرية من العاصمة عمان.

وشدد أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن تحقيقات في الحادثة، وإنما المهم هو إنقاذ ارواح المواطنين بأسرع وقت.

وأعلن الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الأردنية أن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة.

وأشار إلى أن التعامل ما زال جاريا مع عدد من الإصابات في المستشفيات.

كما دعا المركز الوطني الأردني للأمن وإدارة الأزمات المواطنين في العقبة لعدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلا لعمل كوادر الاسعاف.

وأكد على توفر مادة الأكسجين في المستشفيات مُعزّزة بكوادر كافية للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام.

وتوجه رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة إلى مدينة العقبة بعد الحادثة، وأوعز بتشكيل فريق تحقيق بالحادثة، برئاسة وزير الداخلية.