مجموعة السبع تتفق على حظر استيراد الذهب الروسي

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، الأحد، إن مجموعة الدول السبع ستعلن حظراً على واردات الذهب الروسي يوم الثلاثاء، في إطار الجهود الجارية لمعاقبة روسيا على حربها في أوكرانيا، وعرقلة محاولات التملص من العقوبات الغربية.

وقال المسؤول وفقاً لـ”رويترز”: إن بريطانيا والولايات المتحدة ستعلنان هذه الخطوة الأحد يليها إعلان رسمي يوم الثلاثاء.

من جهة أخرى، قالت الحكومة البريطانية الأحد، إنها ستحظر مع الولايات المتحدة واليابان وكندا أي واردات جديدة من الذهب الروسي في إطار إجراءات تهدف إلى معاقبة موسكو.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ قريباً وسينطبق على الذهب المستخرج حديثاً.

وذكرت الحكومة البريطانية أن ذلك لن يؤثر في الذهب الروسي المنشأ الذي سبق تصديره من روسيا.

وقال مصدر مطلع لرويترز السبت: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظراءه في مجموعة السبع سيتفقون على حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا في الوقت الذي يوسعون فيه نطاق العقوبات ضد موسكو.

ووفقاً للمصدر، ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية قراراً بحظر استيراد الذهب الجديد إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى زيادة عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي من خلال منع مشاركتها في سوق الذهب.

وتنتج روسيا نحو عشرة في المئة من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام. وزادت حيازاتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ عام 2014.