كم راتب غاريث بيل مع لوس أنغلوس؟

أحد الموضوعات الرئيسية في مسألة انتقال غاريث بيل من ريال مدريد إلى لوس أنغلوس الأمريكي، هو راتب اللاعب الويلزي الذي وصل إلى أدنى مستوياته.

بيل (32 عامًا) أعلن انتقاله رسميًا إلى لوس أنغلوس الأحد 26 يونيو، بعد 9 سنوات قضاها مع ريال مدريد، حقق خلالها 19 لقبًا منها 5 مرات دوري أبطال أوروبا. ورحل بيل إلى الدوري الأمريكي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع الملكي، الذي كان يتقاضى معه 20 مليون دولار سنويًا، لكن ماذا عن راتبه مع لوس أنغلوس؟



راتب غاريث بيل مع لوس أنغلوس

طبقًا ليومية “ماركا” الإسبانية، فإن راتب غاريث بيل مع لوس أنغلوس يبلغ 1.6 مليون دولار في العام الواحد، وهو أقل بكثر من راتبه مع ريال مدريد بنحو (13 ضعفًا). لكن مع الإشارة إلى راتب بيل الضخم مع الميرنغي تم تحديده عام 2017 عندما جدد عقده، حينها كان لا يزال في أوج عطاءه.. أما الآن فهو يدخل في عامه الـ33.

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بيل وأدنى راتب في مسيرته

رفض بيل في المواسم السابقة عروضًا عديدة من أندية أوروبية وكان السبب الرئيسي هو رغبته في راتب مرتفع، إذ عرض عليه مانشستر يونايتد مثلًا 13 مليون دولار.

توالى رفض بيل للعروض واحدًا تلو الآخر لأنه أراد راتبًا مساويًا لما يحصل عليه مع ريال مدريد أو قريبًا منه، أمّا الآن فإن اللاعب الأعسر يحصل على أدنى راتب في مسيرته كاملة، بالنظر إلى أنه كان يحصد ما يقارب 5 مليون دولار مع توتنهام هوتسبير عام 2012 على سبيل المثال.



ما ترتيب راتب بيل بين نجوم الدوري الأمريكي؟

1.6 مليون دولار، يجعل بيل بين أقل النجوم راتبًا في الدوري الأمريكي على الإطلاق، فالإيطالي لورينزو إنسيني يتصدر القائمة بـ12.5 مليون دولار مع فريق تورنتو. ويأتي السويسري شيردان شاكيري في الوصافة بـ8.2 مليون دولار مع شيكاغو فاير، ثم المكسيكي خافيير هيرنانديز مهاجم لوس أنغلوس غالاكسي بـ6 مليون دولار.

بيل يقود ويلز إلى كأس العالم

نجم ريال مدريد السابق قاد منتخب بلاده ويلز إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، لأول مرة منذ نسخة عام 1958 في السويد. وتغلبت ويلز على أوكرانيا في نهائي الملحق الأوروبي 1-0، وستلعب بالمجموعة الثانية في المونديال، مع إنجلترا وأميركا وإيران.

وقال بيل بوصفه قائدًا لمنتخب ويلز في تصريحات صحفية عقب المباراة: “إنها أكبر مباراة في تاريخ ويلز، نحن ذاهبون إلى كأس العالم”.

آخر مرة لعب خلالها منتخب ويلز في نهائيات كأس العالم، تم إقصاءه من منتخب البرازيل بأقدام اللاعب الواعد آنذاك بيليه صاحب (17 عامًا). وانتظرت ويلز 64 عامًا لتظهر مرة أخرى في المونديال، في رقم قياسي غير مسبوق بين أول وثاني ظهور لأي منتخب أوروبي في المسابقة.