قيادات نسائية تروي قصص نجاحها الملهمة

جده – رانيا الوجيه

عرضت ثماني قيادات نسائية سعودية قصص نجاحهن الملهمة أمام 100 رائدة أعمال، في لقاء تفاعلي استضافته مدينة جدة أمس، بعنوان “مشوار التغيير المهني لرائدات الأعمال السعوديات”، في حضور عدد من المسؤولين عن الجهات الحكومية، بهدف وضع خارطة طريق نحو التغيير المهني، ومواجهة أبرز التحديات التي تواجه صاحبات الأعمال. وتحدثت خلال اللقاء، كل من فائزة نتو، وحنان عطار، والدكتورة هتون قاضي، ولينا المعينا، وريم التركي، والدكتورة مي حكيم، والدكتورة سمر خان، وسفانة دحلان. نظمت اللقاء مؤسسة رواد التغيير للاستشارات الأكاديمية والمهنية، في حضور عدد كبير من المسؤولين ورواد ورائدات الأعمال.



وقال الدكتور بدر التازي المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة رواد التغيير: إن اللقاء تطرق إلى أهمية وضع خارطة طريق كاملة لتغيير المجال المهني ودراسة العقبات والتعرف عليها، والكشف عن أبرز التحديات قبل اتخاذ قرار تغيير المجال المهني، مشيرا الى أن المؤسسة ماضيه قدما في إيجاد تغيير نوعي في آليات ومنهجية تغيير المجال المهني، ومن ضمن أهدافها إبراز دور الرواد في جميع المجالات، لتمكينهم من النجاح والتألق قي منظومة الاقتصاد الوطني، منوها بجهود فريق التنظيم ممثلة في رزانا البنوي، والدكتورة عبير بار.

ولفت إلى أن اللقاء هدف إلى إيجاد حلقة وصل بين أفراد المجتمع الراغبين بتغيير مجالهم المهني، والنماذج النسائية السعودية الناجحة التي سبق وأن شقت طريقها ببراعة وتميز، وإيجاد ساحة حوار ونقاش مثمر لرواد الأعمال السعوديين الذين استطاعوا إحداث تحول في حياتهم المهنية لمشاركة تجاربهم مع الجمهور، وإعطاء فرصة لمن يهدف إلى إحداث تحول في حياته المهنية أو بدء رحلة ريادة الأعمال الخاصة به والاستفادة من الرائدات وسماع تجاربهن الناجحة وبعض التحديات والعثرات التي تعرضت لهن.

وعبر عن سعادته بنجاح اللقاء في تزويد أفراد المجتمع السعودي، وخصوصا المرأة بالموارد اللازمة للمساعدة في تطوير الحياة المهنية والمساهمة في خلق فرص العمل والتغيير الاقتصادي الإيجابي، في ضوء رؤية 2030 التي حملت بشائر التطوير وأحدثت نقلة كبيرة في جميع القطاعات وعلى جميع الأصعدة، بما ترتكز عليها من مبادرات وبرامج ومشاريع حيوية.