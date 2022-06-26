ريال مدريد “يؤمّن” جواهره البرازيلية الثلاث

يستعد ريال مدريد لتأمين وضعية لاعبيه البرازيليين الشباب الثلاث، فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو ورودريغو غويس، بعقود طويلة الأمد وبنود جزائية باهظة الثمن.

يومية “آس” الإسبانية ذكرت أنها حصلت على معلومات تفيد بإعداد ريال مدريد عقود تجديد اللاعبين البرازيليين الثلاثة بالفعل، وأنه فقط ينقص وضع الحبر على الورق.



وقالت “آس” إن رئيس النادي الملكي، فلورينتينيو بيريز، أعد عقود تجديد الثلاثي فينيسيوس وميليتاو ورودريغو لمدة 5 سنوات قادمة، وببند جزائي يبلغ نحو مليار يورو.

كما أن العقود الجديد سترفع مستوى رواتب اللاعبين إلى الفئة الثانية التي تتقاضى بين 15 و20 مليون يورو سنويًا، بعد أن كان ثلاثتهم في الفئة الثالثة بقائمة الراوتب.



وساعد فينيسيوس وميليتاو ورودريغو، ريال مدريد لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا 2022 على حساب ليفربول، إضافة إلى حصد مسابقة الدوري الإسباني عن جدراة.

وسجل فينيسيوس هدف فوز ريال مدريد بدوري الأبطال أمام ليفربول في النهائي، فيما كان رودريغو بطل مباراتي تشيلسي ومانشستر سيتي في ربع ونصف النهائي.

إجمالًا أحرز فينيسيوس 22 هدفًا بقميص الميرنغي الموسم الماضي في كل المسابقات، كما قدّم 20 تمريرة حاسمة، كأعلى ثاني مساهمات تهديفية بعد كريم بنزيمة.

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أما رودريغو فقد لعب دورًا أقل أهمية، بتسجيله 9 أهداف وتقديم 10 تمريرات حاسمة، فيما كان ميليتاو قطعة أساسية في قلب الدفاع طيلة الموسم في كل المسابقات.



يبلغ فينيسيوس وميليتاو ورودريغو 21 و21 و24 عامًا تواليًا، وسيعمل ريال مدريد على تأمين عقودهم بمدة طويلة الأجل باعتبارهم العمود الفقري لمشروع النادي.



شاهد هدف فينيسيوس جونيور ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022