«تحدي الرماية».. تنافس شبابي وسط ميادين عالمية

جدة ـ البلاد

قدم موسم جدة تجربة فريدة من نوعها لعشاق الرماية والقنص، من خلال مواقع مخصصة ومهيأة بوسائل السلامة مزودة بمنصات يشرف عليها مختصون لمتابعة كل جولة بحماس وشغف ينعكسان على الزوار في تجربة تنافس ميادينها بتجهيزاتها وتكامل خدماتها ميادين الرماية العالمية.

ويقدم موسم جدة لعشاق الرماية تجربة ترفيهية مهارية، وهي “تحدي الرماية” في منطقة الحديقة بجدة جنغل، إحدى مناطق فعاليات موسم جدة، حيث لاقت هذه الفعالية الرياضية إقبالاً واسعاً من الزوار، خصوصاً فئة الشباب من عشاق التحدي والمغامرة، في أجواء تفاعلية مميزة، إذ يقدم الميدان المخصص لتحدي الرماية للزوار تجربة تعزز التنافسية بين مختلف الفئات العمرية.

وتستقبل جدة جنغل زوارها بأكثر من 12 فعالية بمنطقة الحديقة، بعروض مستوحاة من البيئة الصحراوية الممزوجة بتصاميم الأدغال والطبيعة الاستوائية لتمنح الزائر تجربة فريدة من نوعها.



وتجمع فعاليات الحديقة ما بين تجربة الرماية وحبل الانزلاق وكارتنج والقفز بالحبل والزحليقة وكرات الطلاء وغيرها من فعاليات تمزج بين المرح والتحدي والمغامرة، كما تحتضن المنطقة فعاليات منطقة الألعاب المفتوحة والحديقة المضيئة وحضانة الجنغل ومنطقة الفيل والفيل الآسيوي الصديق للإنسان، الذي يستطيع الزائر التفاعل معه وإطعامه وتوثيق تجربته للذكرى، كما تضم جنغل منطقة المطاعم التي صممت على النمط الاستوائي ليعيش الزائر أجواءً ممزوجة ما بين الصحراء والغابات الاستوائية.

إلى ذلك حول “جدار العجائب” في منطقة سيتي ووك بموسم جدة ساحات المنطقة إلى لوحة سينمائية جاذبة للزوار، وذلك من خلال عروض الدي جيه والموسيقى، حيث يجتمع زوار الموسم هناك يومياً لمشاهدة العروض الفنية الجميلة وإضاءاتها المميزة التي تتميز بها سيتي ووك.

وأمام شاشة عرض يتجاوز حجمها 2160 متراً مربعاً تتوسط منطقة سيتي ووك يصطف زوار المنطقة يومياً لمشاهدة العروض المرئية والموسيقية في ساحة كبيرة تستوعب العديد من الزائرين، كما تضم مكبرات صوت ذات جودة ومواصفات عالية تنقل الزائر في تجربة سينمائية مُختلفة.

ويحيط بـ “جدار العجائب” العديد من الأنشطة الترفيهية ومواقع الفعاليات الجاذبة، والخيارات المتنوعة من المطاعم والمقاهي، وفعاليات أخرى تجعل المنطقة أشبه بمسرح كبير مهيأ للعروض المختلفة.

ويحرص زوار سيتي ووك على التقاط الصور التذكارية أمام “جدار العجائب” لحظة تأثيراته البصرية وعروضه المتنوعة التي تضفي بعداً آخر من الجمال على جمال المنطقة.