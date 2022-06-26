الهلال يتصدر دوري الكاراتيه السعودي

متابعة – محمد الجليحي

اختتمت أمس السبت الجولة الأولى من بطولة الدوري الجماعي للكاراتيه للعام 2022 في منافسات الكاتا والقتال للدرجة الأولى، التي أقيمت بمحافظة الطائف في الصالة الرياضية بجامعة الطائف؛ إذ استمرت البطولة 3 أيام (الخميس والجمعة والسبت) 23-24-25 يونيو 2022م، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، ووكيل جامعة الطائف نائب رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه أ. د.إبراهيم القرني.

وشهدت البطولة صدارة نادي الهلال في منافسات القتال بـ38 نقطة، يليه النصر بـ36 نقطة، وحراء بـ32 نقطة، والأهلي بـ30 نقطة، والرائد بـ22 نقطة، والاتحاد بـ20 نقطة، والشباب بـ18 نقطة، وألمع بـ12 نقطة، والشعلة بـ8 نقاط، كما تصدر الهلال منافسات الكاتا بـ65.2 نقطة، يليه النصر بـ64.6 نقطة، وهجر بـ61.2 نقطة، والاتحاد بـ60 نقطة، والأهلي بـ59.6 نقاط، وحراء بـ58 نقطة، والشباب بـ57.2 نقطة، والوطني بـ55.6 نقاط، والاتفاق بـ53 نقطة، والثقبة بـ47.6 نقاط.

يأتي ذلك في روزنامة منافسات الموسم الرياضي، وضمن البطولات المحلية التي ينضمها الاتحاد السعودي للكاراتيه.

وثمّن رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري التعاون المثمر مع جامعة الطائف في تنظيم البطولة، مؤكدًا أنهم أحد أهم أسباب نجاحها، من خلال دعمهم للعبة وممارسيها، وتهيئة المرافق الرياضية وكافة الأدوات اللازمة.