الناتو: لا نهاية لحرب أوكرانيا إلا بالمفاوضات

بروكسل – البلاد

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أن الحرب الأوكرانية ستستمر طويلا إذا لم يجلس الجميع على طاولة المفاوضات. وكرر ستولتنبرغ التأكيد على أن “الحرب الأوكرانية الروسية ستنتهي على طاولة المفاوضات فقط”، في إشارة إلى أن لا مفر من العودة إلى الحوار؛ مهما طال الزمان، ومهما بلغت الخسائر من الطرفين، مشيرا إلى أن قمة الحلف التي ستعقد في مدريد يومي 28 و30 يونيو الجاري ستكون تاريخية، وحاسمة بالنسبة للناتو. وتابع: “ستكون قمة تاريخية لأسباب عديدة، أولا، لأن اجتماع 30 من الحلفاء سيعقد في خضم أكبر أزمة أمنية في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ثانيا، لأننا سنتخذ العديد من القرارات المهمة، وسنتفق على أكبر تحول في دفاعنا الجماعي منذ نهاية الحرب الباردة”. ويتوقع أن يوافق قادة الحلف الدفاعي في قمة مدريد على حزمة جديدة من المساعدات الشاملة لأوكرانيا.

وأعلن ستولتنبرغ الأسبوع الماضي، أن دول الحلف ستبحث في مدريد الملف الروسي الأوكراني، لافتا إلى أن موسكو باتت تشكل تهديداً للسلام والاستقرار الأوروبي. وتصطف معظم دول الحلف إلى جانب كييف داعمة إياها بالسلاح والعتاد، في حين حذرت موسكو مراراً من أن سياسة الناتو هذه استفزازية، منبهة إلى أن عسكرة دول أوروبا الشرقية لن تؤدي إلى مزيد من الاستقرار.