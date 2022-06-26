المسرح العربي يواصل عروضه المسرحية

جدة ـ البلاد

واصل المسرح العربي بمنطقة فعاليات “سيتي ووك” في موسم جدة عروضه المسرحية أمس، عبر مسرحية “بخصوص بعض الناس”، وذلك ضمن فعالياته الفنية، التي انطلقت أولى عروضها مؤخرا ؛ وتستمر حتى 2 يوليو المقبل.

وتدور أحداث المسرحية في قالب كوميدي اجتماعي، يستعرض من خلالها الفنان ناصر القصبي، ونخبة من النجوم، صوراً متناقضة من الحياة اليومية بتحدياتها المختلفة بقالب كوميدي مشوق. وتشهد المسرحية إقبالاً جماهيرياً كبيراً؛ نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها أبطال المسرحية، وموضوع وفكرة المسرحية، والتعاطي الاجتماعي معها بأسلوب كوميدي ساخر، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير، وابتسم كثيراً، وصفق مع تعليقات وردود فعل أبطال العمل المميزين. كما سجل المسرح العربي في موسم جدة تنافساً فنياً فريداً من نوعه بين نجوم الكوميديا الخليجية والعربية لتقديم مجموعة من الأعمال التي تلبي رغبات الجمهور وتشبع ذائقتهم الفنية.