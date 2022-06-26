المدينة المنورة 4 لغات لاستفسارات الحجاج

المدينة المنورة ـ محمد قاسم

تقدم شركة الأدلاء بالمدينة المنورة ضمن القطاعات الحكومية المعنية والأهلية بالحج أفضل الخدمات وأجلها لضيوف الرحمن، زوار المسجد النبوي في موسم حج هذا العام 1443هـ تمشيًا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذين يحرصان كل الحرص على أداء حجاج بيت الله الحرام نسكهم وشعائرهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة.

وقد استحدثت الشركة في حج هذا العام خدمة ” صوت الحاج ” وهي خدمة تُمكن الحاج من الاستفسارات التي يحتاجها وكذلك تقديم البلاغات بأكثر من أربع لغات موزعة على جميع الفنادق على مدار الـ ٢٤ ساعة، وذلك لتجويد الأداء والتسهيل على الحجاج؛ حيث وفرت الشركة رقم (920009987) المجاني، حيث يتم من خلاله تلقي وتسجيل الاستفسار أو البلاغ من قبل موظف وحدة صوت الحاج ثم إرسال البلاغ إلى الجهة المختصة لمباشرة الحالة وإرسال فرقة لذلك.

وتهدف أدلاء المدينة المنورة من خلال رسالتها المتمثلة في القيم والشفافية والنزاهة والعمل الجماعي والإبداع والثقة، إلى خدمة ضيوف الرحمن، زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، بكفاءة إدارية وميدانية عالية وفق تعليمات وأنظمة وزارة الحج والعمرة وتوفير بيئة خدمة ميدانية فاعلة ومحفزة للعاملين الميدانيين وميكنة كافة أعمال الشركة ومعاملاتها مع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج.