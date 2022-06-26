الدراما السعودية تتطور.. موسم جدة يعيد رسالة المسرح للواجهة

جدة- خالد بن مرضاح

تشهد منطقة “سيتي ووك” في موسم جدة عرض مسرحية “بخصوص بعض الناس” إقبالاً مميزاً من الجمهور استمتع بلحظات كوميدية ممتعة بمشاركة ناصر القصبي وعبد العزيز السكيرين وحبيب الحبيب وريماس منصور وإلهام علي وعبد المجيد الرهيدي وغيرهم، ومن إخراج محمد الحملي وتأليف الكاتب خلف الحربي، حيث يستمر عرضها حتى ال 2 من يوليو المقبل.

وكشف ناصر القصبي عن سعادته بعرض مسرحية “بخصوص بعض الناس” في موسم جدة منوهاً بما يقدمه الموسم من فنون ثقافية وفنية، مؤكداً أن المشاركة هي بداية الخطوات للمشاركة في جميع المواسم والقادم سيكون أفضل وأجمل.

وحول أهمية المسرح في قطاع الترفيه والثقافة أشار القصبي بأن للمسرح دور عظيم مشيداً بدور وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفية في خدمة المسرح والفعاليات الأخرى التي تشهدها مدن المملكة، مؤكداً أن المسرح السعودي يشهد نهضة كبيرة في ظل الدعم الكبير من الجهات ذات الاختصاص ، والأبواب اليوم متاحة لخدمة الفنون بشكل عام بما فيها المجال الدرامي الذي يقدم الدعم للمواهب السعودية.

وأكد القصبي بأن السنوات المقبلة ستشهد دعم كبير للمسرح السعودي موضحاً حرصه على عرض مسرحياته مستقبلاً في جميع مدن المملكة.

من جهته أكد عبد العزيز السكيرين أن عرض العمل المسرحي في موسم جدة يأتي بعد نجاحها في موسم الرياض متمنياً أن يتم عرضها في كل دول الخليج لما تحمله من حبكة مسرحية مميزة، متطلعاً أن يعود المسرح برسالته الكوميدية الهادفة للزوار والسياح الذي يشاهدونه.

وأكد عبد المجيد الرهيدي أن مشاركته في المسرحية هي الأولى له في جدة منذ عشر أعوام وتطرق أن عرض المسرحية بين الرياض وجدة تشكل ثقافة وحراك فني مميز للنجوم العمل.

وعن القيمة الثقافية في المسرحية والإثراء الفني في موسم جدة أشارت إلهام علي أن المسرحيه تعد خطوة مميزة وإيجابية خصوصاً أن المسرحية تعرض على مسرح سعودي في سيتي ووك مؤكدة بأن العمل يرتقي بالذائقة الثقافية للفنون مؤكدة سعادتها بهذه الفرصة.