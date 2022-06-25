ما الألقاب والجوائز التي حصدها ميسي في ميسرته؟

بلغ الأرجنتيني ليونيل ميسي عامه الـ35 في 24 يونيو الحالي من عام 2022، ويقترب شيئًا فشيئًا من نهاية مسيرته الذهبية في عالم كرة القدم.

ينشط ميسي حاليًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وقد وفد إليه طليعة موسم 2021-2022 قادمًا من برشلونة الإسباني في صفقة مجانية.



في موسمه الأول مع النادي الباريسي حصد ميسي لقب مسابقة الدوري الفرنسي، كما تمكن من تسجيل 6 أهداف وتقديم 15 تمريرة حاسمة.



انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان جاء بعد أن قضى 20 عامًا مع برشلونة، حيث صنع سمعته الأسطورية، وكل ألقابه وجوائزه الفردية.

نرصد لكم في التقرير التالي كل ألقاب “البرغوث” ليونيل ميسي والجوائز التي حصدها خلال مسيرته الممتدة منذ 2005 وإلى عام 2022 الحالي.

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ألقاب ميسي مع برشلونة

10 الدوري الإسباني

4 دوري أبطال أوروبا

7 كأس ملك إسبانيا

8 كأس السوبر الإسباني

3 كأس السوبر الأوروبي

3 كأس العالم للأندية

أرقام ميسي مع برشلونة

775 مباراة

670 هدف

302 أسيست



ألقاب ميسي مع الأرجنتين

كوبا أميركا (نسخة 2021)

ذهبية أولمبياد بكين 2008

كأس العالم للشباب 2005

الجوائز الفردية لميسي

7 الكرة الذهبية

6 الحذاء الذهبي

8 هداف الدوري الإسباني

9 لاعب العام بالدوري الإسباني

14 أفضل لاعب في الأرجنتين

3 أفضل لاعب في أوروبا

أفضل أهداف ولقطات ميسي في مسيرته مع برشلونة