لماذا يجب على ليفربول بيع صلاح إلى ريال مدريد؟

قالت تقارير إعلامية صادرة السبت 25 يونيو، إن إدارة ليفربول غير مستعدة لتلبية طلبات لاعبها المصري محمد صلاح (30 عامًا) في العقد الجديد المقترح.

ينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بانقضاء موسم 2022-2023، ويشترط اللاعب الحصول على راتب أسبوعي يفوق 500 ألف يورو من أجل التجديد.



في الجهة الأخري يرفض النادي المساس بسقف الأجور الذي لا يتعدى حاليًا 300 ألف يورو أسبوعيًا، ويحاول تقريب وجهات النظر مع وكيل صلاح.



في حالة استمرار رفض ليفربول لإبرام عقد جديد بشروط صلاح، فإن المصري سيصبح لاعبًا حرًا في شهر يناير المقبل، وسيرحل عن النادي بالمجان.



يريد ليفربول الاستفادة المادية من صلاح، ولن يسمح له بالرحيل مجانًا على أي حال، لذلك فإن النادي الإنجليزي مستعد لبيع اللاعب هذا الصيف.

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يبدو أن حل بيع محمد صلاح هو الأنسب لكل الأطراف، وهنا يتصدر ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني المشهد عن جدراة.

مع رفض ليفربول بيع صلاح إلى ناد إنجليزي منافس في البريميرليغ مثل مانشستر سيتي وتشيلسي، فإن سان جيرمان وريال مدريد هم الأقرب.

يمكن لباريس سان جيرمان وريال مدريد تلبية مطالب صلاح المادية، خاصة ريال مدريد الذي يريد صفقة تعويضية بعد إخفاقه في جلب كيليان مبابي.

أهداف صلاح مع ليفربول موسم 2021-2022 في البريميرليغ