روما ينضم لسباق التعاقد مع رونالدو

انضم روما الإيطالي إلى الأندية الراغبة في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2022.

يومية “ماركا” الإسبانية ذكرت من مصادرها الخاصة اليوم السبت 25 يونيو، أن رونالدو (37 عامًا) يلقى اهتمامًا جدّيًا من جانب إدارة نادي روما.

وبات مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد محل شك كبير بعد المستويات الهزيلة للنادي، وفشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

روما هو حامل لقب مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي في النسخة الأولى لها، ويشرف على تدريبه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو منذ عام 2021.

ومع ذلك، مسألة انتقال رونالدو إلى روما شبة معقدة بسبب الراتب الهائل للاعب، والذي يصل إلى نحو 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

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