الدوري الإنجليزي ينفق 500 مليون في الميركاتو

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز نحو 500 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفي الحالي للعام 2022، مبتعدة بفارق كبير عن أقرب دوري لها.

على مستوى الدوريات الأوروبية الـ 5 الكبرى، أنفقت الأندية 1.2 مليار يورو، للدوري الإنجليزي وحده نصيب 37% من هذا المبلغ بواقع 448 مليون يورو.



يأتي في المركز الثاني بالدوريات الـ5 الكبرى من حيث الإنفاق في الميركاتو، الدوري الإيطالي بواقع 284 مليون يورو، ما يمثّل 23% من إجمالي المبلغ.



إلى غاية تاريخ 25 يونيو، تعاقدت الأندية في الدوريات الـ5 الكبرى مع 122 لاعب، مقابل 1.2 مليار يورو، ولا يزال المبلغ مرشحًا إلى المضاعفة 3 مرات.



أنفقت أندية الدوري الإنجليزي وحدها في سوق الانتقالات الصيفي الماضي 2021 ما مجموعه 1.3 مليار يورو، ومن المنتظر أن تتجاوز الرقم هذا الصيف.

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6 من أصل أغلى 10 تعاقدات بالميركاتو الحالي 2022، تم إبرامها من قبل أندية الدوري الإنجليزي، يتصدرها داروين نوينز من بنفيكا إلى ليفربول مقابل 75 مليون يورو، وإيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي بـ60 مليون يورو، وكذلك نايف أكرد من رين إلى وست هام وفابيو فيريرا من بورتو إلى أرسنال، وكلاهما بـ35 مليون يورو.



لكن تظل الصفقة الأغلى للفرنسي أوريلين تشاوميني الذي انتقل إلى ريال مدريد بواقع 80 مليون يورو، قادمًا من نادي موناكو الفرنسي.

أنفقت فرق الدوري الإسباني 61 مليون يورو، فيما أنفق ريال مدريد وحده 80 مليون يورو، ليصل الإجمالي لأندية إسبانيا (141 مليون يورو).

الدوريات الأكثر إنفاقًا في ميركاتو 2022

1- الدوري الإنجليزي 448 مليون يورو

2- الدوري الإيطالي 284 مليون يورو

3- الدوري الألماني 218 مليون يورو

4- الدوري الإسباني 141 مليون يورو

5- الدوري الفرنسي 115 مليون يورو