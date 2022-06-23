«فقدان الشهية العصبي» يهدد الدماغ

البلاد ـ وكالات

أظهرت دراسة جديدة، أن اضطراب فقدان الشهية العصبي، يمكن أن يؤدي إلى تغييرات جذرية في بنية الدماغ، وبدراسة تعتبر الأكبر حتى الآن في بحث العلاقة بين اضطراب الأكل وصحة الدماغ؛ وجد الباحثون انخفاضًا ملموسًا في سُمك قشرة الدماغ ومساحتها.

ويُعد فقدان الشهية العصابي أحد أنواع الاضطرابات في الأكل، التي يعاني فيها الأشخاص من خوف دائم من زيادة الوزن؛ ما يجعلهم يقلصون كميات الطعام التي يستهلكونها، فيقل وزنهم بشكل مخيف.ويقول الباحثون: إن الانخفاض الحاصل في حجم وشكل الدماغ في حالات فقدان الشهية العصبي، أكبر بمرتين إلى 4 مرات من الانخفاضات التي تسببها حالات نفسية أخرى مثل؛ الاكتئاب واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والوسواس القهري.