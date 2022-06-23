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«فقدان الشهية العصبي» يهدد الدماغ

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو القعدة / 1443 هـ      23 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ وكالات

أظهرت دراسة جديدة، أن اضطراب فقدان الشهية العصبي، يمكن أن يؤدي إلى تغييرات جذرية في بنية الدماغ، وبدراسة تعتبر الأكبر حتى الآن في بحث العلاقة بين اضطراب الأكل وصحة الدماغ؛ وجد الباحثون انخفاضًا ملموسًا في سُمك قشرة الدماغ ومساحتها.

ويُعد فقدان الشهية العصابي أحد أنواع الاضطرابات في الأكل، التي يعاني فيها الأشخاص من خوف دائم من زيادة الوزن؛ ما يجعلهم يقلصون كميات الطعام التي يستهلكونها، فيقل وزنهم بشكل مخيف.ويقول الباحثون: إن الانخفاض الحاصل في حجم وشكل الدماغ في حالات فقدان الشهية العصبي، أكبر بمرتين إلى 4 مرات من الانخفاضات التي تسببها حالات نفسية أخرى مثل؛ الاكتئاب واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والوسواس القهري.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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