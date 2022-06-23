ضبط شباك صيد محظورة ومصادرة أسماك

جدة ـ البلاد

ضبطت فرق الرقابة التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، بالتعاون مع دوريات حرس الحدود، عددًا من المخالفين لأنظمة الصيد البحري.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: إنه تم ضبط المخالفين وبحوزتهم أدوات صيد مخالفة، وأكثر من طن من الأسماك منها 38 سمكة قرش. وأبان، أنه جرى مصادرة أدوات الصيد المخالفة المتمثلة في 8.4 ألف متر من شباك النايلون المبروم المحظورة، كما تمت مصادرة “المصِيد” ، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة. من جهته، أكد مدير مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة المهندس حسن المعيدي، أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.