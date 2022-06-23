الأخيره

رفع العلم السعودي بأعلى جبال أمريكا

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو القعدة / 1443 هـ      23 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ وكالات

تتواصل إنجازات الشباب السعودي على الأصعدة كافة ، ومؤخرًا استطاع الشاب بدر الشيباني، من تسلق قمة جبل دينالي الذي يعتبر أعلى قمة في أمريكا الشمالية، كما أنه يعد الجبل الأخير في تحدى القمم السبع، وذلك بعد نجاحه في صعود قمة جبل إيفرست، وعبر الشيباني عن سعادته ببلوغه قمة جبل دينالي، ورفع العمل السعودي على قمته، لافتا إلى أن تسلق القمم السبع كان حلمًا يراوده طيلة السنوات الماضية حتى تمكن من تحقيقه، موضحًا أن مشاركته في تحدى القمم السبع، يهدف إلى تشجيع الشباب على مزاولة الرياضة والاهتمام بتفاصيل الصحة العامة. يذكر أن الشيباني سبق، وأن تم اختياره من قبل مجلة” فوربس” ضمن أكثر رواد الأعمال إبداعًا في السعودية، وهو كاتب وصيدلي، ورائد أعمال، يعشق التحديات، وأول سعودي يحمل شعلة الأولمبياد.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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