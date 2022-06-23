رفع العلم السعودي بأعلى جبال أمريكا

البلاد ــ وكالات

تتواصل إنجازات الشباب السعودي على الأصعدة كافة ، ومؤخرًا استطاع الشاب بدر الشيباني، من تسلق قمة جبل دينالي الذي يعتبر أعلى قمة في أمريكا الشمالية، كما أنه يعد الجبل الأخير في تحدى القمم السبع، وذلك بعد نجاحه في صعود قمة جبل إيفرست، وعبر الشيباني عن سعادته ببلوغه قمة جبل دينالي، ورفع العمل السعودي على قمته، لافتا إلى أن تسلق القمم السبع كان حلمًا يراوده طيلة السنوات الماضية حتى تمكن من تحقيقه، موضحًا أن مشاركته في تحدى القمم السبع، يهدف إلى تشجيع الشباب على مزاولة الرياضة والاهتمام بتفاصيل الصحة العامة. يذكر أن الشيباني سبق، وأن تم اختياره من قبل مجلة” فوربس” ضمن أكثر رواد الأعمال إبداعًا في السعودية، وهو كاتب وصيدلي، ورائد أعمال، يعشق التحديات، وأول سعودي يحمل شعلة الأولمبياد.