رئيسا «النواب» و «الأعيان» في الأردن: زيارة الأمير محمد بن سلمان ترسيخ للتعاون والعمل العربي

البلاد – مها العواودة

أكد رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبد الكريم الدغمي، أن زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الأردن أكدت متانة العلاقة بين البلدين، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وبين الدغمي أن الزيارة تأتي في توقيت مهم، في ظل تحديات إقليمية ودولية تترك آثارًا بالغة على المنطقة والعالم، وتتطلب تنسيق الجهود لمواجهة مجمل تلك التحديات.

وأضاف، أن العلاقة الأردنية السعودية تشكل أنموذجاً في العلاقات الثنائية العربية، التي تعكس حرص البلدين على التنسيق والتشاور في مختلف القضايا، خاصة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.

في السياق، أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، أن زيارة سمو ولي العهد تأتي في إطار العمل على تعزيز العلاقات الأخوية السعودية الأردنية بمختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وقضايا الأمة العربية.

وقال: إن الزيارة تحمل أهمية بالغة، فهي تأتي في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، ومن شأنها بحث مجمل القضايا الإقليمية وتنسيق الرؤى والمواقف بخصوصها.