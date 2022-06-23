المحليات

تمديد فترة تقديم طلبات نماذج المطابقة لـ “نقل الأغذية” في الحج

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو القعدة / 1443 هـ      23 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

مددت الهيئة العامة للغذاء والدواء فترة تقديم طلبات نماذج المطابقة الخاصة بوسائل نقل الأغذية للمنشآت الخاضعة لرقابتها، وذلك لتسهيل عملية فحص وسائل نقل الأغذية عبر منافذ الدخول بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن آلية التقديم تتطلب التحقق من سلامة وسائل النقل وتلبيتها للاشتراطات الصحية والفنية، وتعبئة التقييم الذاتي الخاص بوسيلة النقل عبر الرمز القارئ “الباركود”، ومن ثم يتم إصدار نموذج المطابقة في حال استيفاء وسيلة النقل لاشتراطات وسائل النقل المعتمدة.

وشددت “الهيئة” على أهمية تسجيل الدخول للنظام من خلال اسم المستخدم المسجل في نظام الغذاء (FIRS) أو نظام غد.

يذكر أن “الغذاء والدواء” بدأت باستقبال الطلبات أمس (الثلاثاء) 22 ذو القعدة 1443هـ الموافق 21 يونيو 2022م وتستمر حتى 15 ذو الحجة 1443هـ الموافق 14 يوليو 2022م.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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