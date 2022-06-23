أمانة جدة تتعقب الباعة الجائلين وتصادر 11 طن من الخضروات

جدة : البلاد

واصلت الفرق الرقابية بأمانة جدة، ضمن جهودها في رصد الظواهر السلبية التي تستهدف مكافحة البيع العشوائي ورصد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة، حملتها بنطاق بلدية المطار على الباعة الجائلين والتي أسفرت عن مصادرة 11 طنًّا من الخضراوات والفواكه.

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني، أن البلدية كثفت من حملاتها في عدد من أحياء النطاق والتي شملت حرم سوق الخضار المركزي، وذلك استمراراً لجهود الأمانة واستكمالاً لحملاتها المستمرة للحد من ظاهرة الباعة الجائلين في الأحياء حيث جرى مصادرة وإتلاف 16 من البسطات العشوائية، فيما جرى تسليم الكميات المصادرة من الخضراوات للجمعية الخيرية، مضيفاً أنه تم عمل مسح كامل لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلة بالطرقات والساحات المواقع من أثر المخلفات.