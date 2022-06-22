5 فعاليات بحرية تستهوي عشاق المغامرات في موسم جدة

جدة – البلاد

استقطبت 5 فعاليات بحرية مشوقة عشاق المغامرات والرياضات البحرية في “جدة ويفز” بموسم جدة، وشملت الفعاليات الجاذبة للجمهور رياضة “الفلاي بوردنق” أو الزلاجات المائية الطائرة بارتفاع 30 متراً؛ إلى جانب تجارب القوارب وركوب “الجت سكي”، و”التجديف”، و”دراجات شيلر” المائية.

وتشهد الفعاليات البحرية في موسم جدة كل يوم إقبالاً كبيراً من الزوار خصوصاً من فئة الشباب الراغبين في ممارسة رياضاتهم البحرية المشوقة وسط خدمات وتنظيمات مميزة لخوض تجاربهم الحماسية المتنوعة وقضاء أجمل الأوقات في البحر وتجربة الفعاليات المائية الجديدة.

وتعد “جدة ويفز” إحدى مناطق الفعاليات البحرية التي تتميز بتنوع الخيارات فيها وتتعدد فعالياتها وأنشطتها البحرية التي تتيح للزائر الاستمتاع بتجربة الأنشطة المائية الحماسية، والاستمتاع بأجواء البحر، ويحرص كثير من الشباب على تجربتها بشكل جماعي لمزيد من المتعة، كما خصصت أيام للشابات لقضاء أجمل الأوقات البحرية هناك وتجربة الرياضات المحببة لديهن.