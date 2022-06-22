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5 فعاليات بحرية تستهوي عشاق المغامرات في موسم جدة

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1443 هـ      22 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

استقطبت 5 فعاليات بحرية مشوقة عشاق المغامرات والرياضات البحرية في “جدة ويفز” بموسم جدة، وشملت الفعاليات الجاذبة للجمهور رياضة “الفلاي بوردنق” أو الزلاجات المائية الطائرة بارتفاع 30 متراً؛ إلى جانب تجارب القوارب وركوب “الجت سكي”، و”التجديف”، و”دراجات شيلر” المائية.

وتشهد الفعاليات البحرية في موسم جدة كل يوم إقبالاً كبيراً من الزوار خصوصاً من فئة الشباب الراغبين في ممارسة رياضاتهم البحرية المشوقة وسط خدمات وتنظيمات مميزة لخوض تجاربهم الحماسية المتنوعة وقضاء أجمل الأوقات في البحر وتجربة الفعاليات المائية الجديدة.

وتعد “جدة ويفز” إحدى مناطق الفعاليات البحرية التي تتميز بتنوع الخيارات فيها وتتعدد فعالياتها وأنشطتها البحرية التي تتيح للزائر الاستمتاع بتجربة الأنشطة المائية الحماسية، والاستمتاع بأجواء البحر، ويحرص كثير من الشباب على تجربتها بشكل جماعي لمزيد من المتعة، كما خصصت أيام للشابات لقضاء أجمل الأوقات البحرية هناك وتجربة الرياضات المحببة لديهن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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