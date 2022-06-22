الرياضة 4 انتصارات في كأس العرب لكرة قدم الصالات بالجولة الثانية

الدمام- حمودالزهراني

أقيمت أمس الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي تقام في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام، خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي.

في المجموعة الأولى حقق منتخب الكويت فوزا على منتخب موريتانيا بنتيجة 7-2، بينما فاز منتخب المغرب على منتخب الصومال بنتيجة 16-0.

بتلك النتائج يتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة بـ6 نقاط، يليه منتخب الكويت بـ3 نقاط، ثم منتخب موريتانيا بنفس الرصيد، ومن بعدهم منتخب الصومال بدون نقاط.

في المجموعة الثانية، فاز منتخب العراق على منتخب الجزائر بنتيجة 3-2، بينما غاب المنتخب المصري عن ثاني جولات دور المجموعات.

وبتلك النتيجة يتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب مصر بنقطة واحدة، ثم منتخب الجزائر بدون رصيد.

وفي ختام مباريات أمس، فاز منتخب ليبيا بنتيجة 2-0 على منتخب فلسطين، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وبتلك النتيجة يحل منتخبا ليبيا وفلسطين في المركزين الأول والثاني في ترتيب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط لكل منهما، ثم منتخب السعودي بدون رصيد.