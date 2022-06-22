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ولي العهد يغادر العاصمة الأردنية عمّان

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1443 هـ      22 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

عمان : واس

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، اليوم ، العاصمة الأردنية عمّان.

وكان في مقدمة مودعي سمو ولي العهد لدى مغادرته جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
كما كان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية ،

وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر
السديري ، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد ، وكبار المسؤولين في الحكومة الأردنية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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