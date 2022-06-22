ولي العهد والرئيس التركي يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

أنقرة : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التركية أنقرة، اليوم، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى المجمع الرئاسي أقيمت لسموه مراسم استقبال رسمية.

عقب ذلك عقد سمو ولي العهد وفخامة الرئيس التركي لقاءً ثنائياً رحب في بدايته الرئيس التركي بسمو ولي العهد في بلده الثاني، فيما عبر سموه عن الشكر والتقدير لفخامته على الحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها ومرافقوه.

ونقل سمو ولي العهد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لفخامته، فيما حمله الرئيس التركي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون والسبل الكفيلة بتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

فيما حضره من الجانب التركي نائب رئيس الجمهورية السيد فؤاد أوكتاي، ومعالي وزير الخارجية السيد مولود تشاووش أوغلو، ومعالي وزير البيئة والعمران وتغير المناخ السيد مراد كوروم، ومعالي وزير الخزانة والمالية السيد نورالدين نباتي، ومعالي وزير الداخلية السيد سليمان سويلو، ومعالي وزير الثقافة والسياحة السيد محمد نوري أرسوي، ومعالي وزير الدفاع الوطني السيد خلوصي آكار، ومعالي وزير التجارة السيد محمد موش، والسفير التركي لدى المملكة السيد فاتح أولوسوي، ومدير المكتب الخاص للرئيس السيد حسن دوغان، ورئيس هيئة الاستخبارات الوطنية السيد هاكان فيدان، ورئيس الشؤون الدينية السيد علي أرباش، وعدد من المسؤولين.