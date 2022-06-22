نماذج شبابية وطنية تشارك في قصص النجاح في موسم جدة

جدة- البلاد

شارك أكثر من 74 ألف شاب وشابة سعوديين في قصة نجاح موسم جدة 2022 من خلال عملهم في مختلف المجالات بالموسم ضاربين أروع الأمثلة في كفاءة الشاب السعودي وإنضباطيته وقدرته على التميز والعطاء.

وأسهم الشباب والشابات السعوديين في تشغيل أكبر وأهم الألعاب بمنطقة جدة بيير مع الحرص على سلامة الزوار وتطبيق إجراءات السلامة المتبعة في مثل هذا النوع من الألعاب، حيث أصبح العمل بموسم جدة أشبه بورشة عمل تدريبة تكسب الشباب الخبرات والمهارات مختلفة وتمكنهم من صقل مواهبهم.

وقدم عبدالله حسن الصمغ الحاصل على مرتبة الشرف الأولى في الهندسة الميكانيكية من جامعه الملك عبدالعزيز أروع الأمثلة حيث لم تمنعه الاختبارات من العمل بالموسم، بل استطاع أن يوفق بين عمله ودراسته.

وقال: إن موسم جدة أتاح له فرصة العمل واكتساب الخبرات والعلاقات، حيث تم تدريبه على عدة مراحل من التدريب النظري إلى العملي وكيفية تشغيل الألعاب وإجراءات السلامة المتبعة للمحافظة على سلامه الزوار.

وأشار محمود الصعيدي وهو طالب جامعي يعمل في تشغيل الألعاب في جدة بيير أن التسجيل كان ميسر عبر منصة مطلوب، مؤكداً أن الأعمال الموسمية مهمة ومفيدة لهم كطلاب من الناحية المادية والنفسية حيث تعزز مبادئ وقيم العطاء وتبادل الخبرات واكتساب العلاقات، واستغلال الوقت بالأعمال النافعة.

بدورها أكدت فاطمة المغربي، طالبة تمريض بالسنة الأخيرة بجامعة الملك عبدالعزيز حرصها على الإستفادة من الإجازات المطولة بالعمل الموسمي، مشيرة إلى أن الإجازة الخاصة بها وافقت مع موسم جدة لذلك حرصت على الالتحاق بالعمل.