موسكو تلوح بحرب طويلة الأمد بأوكرانيا

موسكو – البلاد

لوحت روسيا بحرب طويلة الأمد في أوكرانيا، مؤكدة عدم ثقتها في الغرب؛ إذ أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تعتقد أن الأزمة في أوكرانيا ستكون طويلة الأمد، مضيفا أن الدول الغربية لن تتمكن من إعادة ثقة بلاده.

ويواصل الجيش الروسي، ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس، في إطار عمليته العسكرية على الأراضي الأوكرانية، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم المادي والعتاد العسكري من القوى الغربية. وفي آخر التطورات الميدانية، قال الجيش الأوكراني: إن قتالا عنيفا يدور حول منطقة باخموت في دونيتسك. وبات الروس “يسيطرون بشكل كامل” على بلدة توشكيفكا الواقعة على خطّ الجبهة في دونباس بشرق أوكرانيا، على بُعد بضعة كيلومترات من سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك؛ حيث تستعر المعارك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية.

وقال زعيم منطقة سيفيرودونيتسك رومان فلاسينكو: بحسب معلوماتنا، سيطر الروس بشكل كامل على توشكيفكا، مشيرًا إلى أن الضغط مستمر على خطّ الجبهة حيث معركة دونباس مستعرة. وفي وقت سابق، ألحق الجيش الروسي “دمارا كارثيا” بمدينة ليسيتشانسك، على ما ذكر حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي أمس، مؤكدا أن الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت عصيبة بالنسبة للقوات الأوكرانية، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 15 مدفع “هاوتزر” أمريكي الصنع في أوكرانيا، وقصف قاعدة جوية قرب أوديسا ردا على استهداف أوكرانيا منصة غاز في القرم.

من جهة ثانية، يبحث وزراء الشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ، اقتراح المفوضية بشأن أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا، ونتائج “مؤتمر مستقبل أوروبا” من بينها مسائل تعديل المعاهدات الأوروبية. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أنّ قادة دول الاتحاد الـ27 سيناقشون في قمّتهم المقرّرة يومي الخميس والجمعة في بروكسل مسألة منح كلّ من أوكرانيا ومولدوفا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى التكتل، موضحا أنّ القرار بشأن الموافقة على حصول أوكرانيا ومولدوفا على وضع الدولتين المرشحتين رسمياً لعضوية الاتّحاد، الذي كانت المفوضية الأوروبية أوصت الدول الأعضاء بالموافقة عليه، يجب أن يصدر بالإجماع.