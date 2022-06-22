الرياضة ملعب الفتح والهلال كامل العدد

الرياض- فيصل الرقيبة

أعلن نادي الفتح، عبر حسابه في “تويتر” عن نفاد جميع تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم، أمام ضيفه الهلال، التي سيحتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء. ويستضيف نادي الفتح ، نظيره الهلال غدا الخميس ضمن مباريات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأضاف النادي الشرقي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : لا يوجد بيع أو توزيع عند الملعب في وقت المباراة. وقد طرحت تذاكر اللقاء على موقع “مكاني “الإلكتروني لفئتي العائلات والأفراد بـ ٤٠ ريالًا، والمنصة بقيمة ٥٠٠ ريال. الجدير بالذكر أن نادي الفتح سيوزع التذاكر المجانية لمشجعيه مساء اليوم الأربعاء.