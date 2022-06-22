الرياضة

ملعب الفتح والهلال كامل العدد

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1443 هـ      22 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- فيصل الرقيبة
أعلن نادي الفتح، عبر حسابه في “تويتر” عن نفاد جميع تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم، أمام ضيفه الهلال، التي سيحتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ويستضيف نادي الفتح ، نظيره الهلال غدا الخميس ضمن مباريات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأضاف النادي الشرقي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : لا يوجد بيع أو توزيع عند الملعب في وقت المباراة.

وقد طرحت تذاكر اللقاء على موقع “مكاني “الإلكتروني لفئتي العائلات والأفراد بـ ٤٠ ريالًا، والمنصة بقيمة ٥٠٠ ريال. الجدير بالذكر أن نادي الفتح سيوزع التذاكر المجانية لمشجعيه مساء اليوم الأربعاء.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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