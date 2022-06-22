متى ينطلق موسم الدوري الإسباني 2022-2023؟

ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة لقدم “La Liga” يوم 12 أغسطس المقبل بحسب ما نشرته رابطة المسابقة الرسمية عبر موقعها.

ستكون ضربة البدية في الدوري الإسباني بموسمه الجديد 2022-2023 أبكر بيوم واحد عن انطلاقة الموسم الماضي التي جاءت يوم 11 أغسطس.

ريال مدريد هو حامل اللقب عن الموسم الماضي 2021-2022 وحسم البطولة بواقع 86 نقطة، متفوقًا على الوصيف برشلونة الذي جمع 73 نقطة.

وعزز ريال مدريد صدارته للائحة شرف الفائزين بالدوري الإسباني بـ35 مرّة، مقابل 26 لقب لبرشلونة و11 لقب لأتلتيكو مدريد، و8 لأتلتيك بيلباو.

فترة توقف الدوري الإسباني 2022-2023

من المنتظر أن يتوقف الدوري الإسباني يوم 12 نوفمبر المقبل، بسبب إقامة كأس العالم قطر 2022، الذي يُلعب بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وسيتم استئناف الدوري الإسباني يوم 29 ديسمبر، أي بعد نهاية مسابقة كأس العالم بـ11 يومًا، وهي فترة الراحة الممنوحة للاعبين من الفيفا.

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ينتهي موسم الدوري الإسباني يوم 4 يونيو عندما تُقام مباريات الجولة الأخيرة في يوم واحد، مع العلم أن الموسم الماضي انتهى يوم 22 مايو.

سيتم غدًا الخميس 23 يونيو، الإعلان عن جدول الدوري الإسباني في موسمه الجديد، إذ تُقام 380 مباراة عبر 38 جولة على مدار الموسم.