ماني إلى بايرن ميونيخ رسميًا.. ما تفاصيل العقد؟

تعاقد حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم بايرن ميونيخ رسميًا الأربعاء 22 يونيو، مع السنغالي ساديو ماني من ليفربول الإنجليزي.

وأبرم ماني البالغ من العمر 30 ربيعًا، عقدًا مع بايرن ميونيخ لمدة 3 سنوات على أن ينتهي تعاقده بانقضاء موسم 2024-2025.

قيمة صفقة انتقال ماني إلى بايرن ميونيخ هي 41 مليون يورو إجمالًا، مقسّمة على 32 مليون نظير الانتقال، و9 ملايين بنود إضافية.

راتب ماني في الفئة الثالثة مع بايرن ميونيخ

راتب ماني مع بايرن ميونيخ بحسب وسائل إعلام ألمانية هو 15 مليون يورو سنويًا، فيما كان يتقاضى في ليفربول قرابة 10 ملايين يورو.

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راتب ماني في بايرن ميونيخ جعله ضمن لاعبي الفئة الثالثة الذين يتقاضون 15 مليون فأقل، ومعه في هذا الفئة غنابري ودايوت أوباميكانو.

بالنسبة إلى الفئة الثانية فتضم 3 لاعبين وهم كينغسلي كومان (19 مليون) وليون غوريتسكه (19 مليون) ولوكاس هيرنانديز (18 مليون).

فيما يتصدر الفئة الأولى في رواتب البايرن، روبرت ليفاندوفسكي (23 مليون) ثم مولر ونوير وكيميتش وساني براتب سنوي (20 مليون يورو).



ماني ونهاية مشوار تاريخي مع ليفربول

وأسدل ساديو ماني الستار على فترة ذهبية مع ليفربول الإنجليزي بين 2016 و2022 حصد خلالها كل الجوائز والألقاب الجماعية والفردية الممكنة.

انتقل ماني إلى ليفربول صيف 2016 قادمًا من ساوثهامبتون مقابل 42 مليون يورو، كأولى صفقات المدرب الجديد للنادي آنذاك، الألماني يورغن كلوب.

قدّم بايرن عرضين في الأسابيع الأخيرة إلى ليفربول قوبلا بالرفض، الأول بلغ 25 مليون يورو، والثاني 31 مليون يورو، لكنه وافق على الثالث (41 مليون).

مسيرة ساديو ماني مع ليفربول

سجل الجناح متعدد الاستخدامات 120 هدفًا من أصل 269 مباراة مع الريدز، كما قدّم 48 تمريرة حاسمة إلى زملائه، وحصد مع النادي 6 ألقاب رسمية.

وفاز ماني مع ليفربول بـ3 بطولات عام 2019، وهم دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2005، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للاندية.

ثم عاد ماني في عام 2020 ليحصد الدوري الإنجليزي الممتاز لأول في تاريخ النادي منذ 30 سنة، وبالتحديد منذ موسم 1989-1990.

وفي عام 2022 الحالي حقق ماني ثنائية الكأس المحلية في إنجلترا، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.