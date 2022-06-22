مؤتمر الابتكار يناقش رقمنة التأمين الصحي

الرياض- البلاد

عقد مجلس الضمان الصحي أمس المؤتمر الأول لمسرعة ابتكار التأمين الصحي الخاص ، بحضور عدد من القادة المحليين والعالميين في مجال التكنولوجيا والصحة والتأمين الصحي.

وناقش المشاركون في المؤتمر كيفية بناء أنظمة ابتكار اقتصادية ناجحة؛ بهدف ربط نظام التأمين الصحي الخاص بأكمله، وتمكين الابتكار في مجال تقنية التأمين الصحي، إضافة إلى بحث فرص الابتكار والتعاون لاستثمارها وإيجاد حلول للتحديات، التي تواجه الرقمنة في الصناعة الصحية داخل المملكة مع تعزيز البحث عن حلول مبتكرة جديدة أخرى لتطوير القطاع وتسهيل تعاملاته.

وسلطت أجندة المؤتمر الضوء على عدة جوانب، من أبرزها تأثير تقنية التأمين على قطاع التأمين الصحي، وإطلاق أول مسرعة ابتكار لتقنية التأمين الصحي الخاص في المنطقة.

وأكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب الغامدي، أن المؤتمر يأتي ضمن الجهود المبذولة في المجلس وسعيه إلى أن يكون جهة تنظيمية رائدة تعمل على تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين، وتحفز التحول الرقمي والاستدامة والابتكار.

وبيّن المدير التنفيذي لإدارة التقنية والتحول الرقمي في مجلس الضمان الصحي المهندس عبدالله الشرقي، أن المؤتمر يعد فرصة جيدة للشركات الناشئة للإسهام في تحسين نتائج الرعاية الصحية داخل قطاع التأمين الصحي وبناء منظومة صناعة تأمين صحي خاص في تكنولوجيات الصحة من خلال التنافس على طرح منتجاتها الرقمية وإبراز تقنياتها الجديدة والمبتكرة الناشئة، مما يساعدها على النمو في السوق السعودي.