توطين 6 مهن وأنشطة جديدة

الرياض : البلاد

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي 6 قرارات لتوطين عدد من المهن والأنشطة، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية.

وشملت القرارات توطين “مهن الطيران المرخصة”، و”مهن البصريات”، و”نشاط الفحص الدوري”، و “منافذ خدمات البريد ونقل الطرود “، و”مهن خدمة العملاء “، و”منافذ البيع في (7) أنشطة اقتصادية” في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهامهم في المنظومة الاقتصادية، حيث ستسهم القرارات الصادرة في توفير أكثر من (33.000) فرصة عمل.

وسينفذ قرار توطين “مهن الطيران المرخصة” على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى ابتداءً من 23 / 08 / 1444هـ الموافق 15 / 03 / 2023م، وتشمل مهن: (مساعد طيار، ومراقب جوي، ومرحل جوي) بنسبة 100%، ومهنة (طيار نقل جوي بنسبة 60%)، ومهنة (مضيف طيران بنسبة 50%)، وتبدأ المرحلة الثانية ابتداءً من 23 / 08 / 1445هـ هـ الموافق 04 / 03 / 2024م، وتشمل مهن: (طيار نقل جوي بنسبة 70%، ومضيف جوي بنسبة 60%).

ويسري القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها (5) عاملين فأكثر في مهن الطيران المحددة, ويشترط حصول العاملين في المهن المستهدفة على الاعتماد المهني من الهيئة العامة للطيران المدني، حيث سيوفر هذا القرار أكثر من 4000 وظيفة للمواطنين.

وشملت القرارات قراراً بتوطين “مهن البصريات” بنسبة 50% ابتداءً من 26 / 08 / 1444هـ الموافق 18 / 03 / 2023م في جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها (4) عاملين فأكثر، وتشمل مهن: (فني بصريات طبية، وفني مختبرفيزيائي -ضوء وبصريات، وفني بصريات)، ويشترط حصول العاملين بالمهن الموطنة على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يكون الحد الأدنى للأجور للاحتساب في التوطين في المهن المستهدفة 5,500 ريال، وسيوفر هذا القرار أكثر من 1000 فرصة وظيفية في هذا القطاع في مختلف مناطق المملكة.

كما شملت القرارات توطين “منافذ الخدمة في الفحص الفني الدوري للمركبات” على مرحلتين، المرحلة الأولى بنسبة 50%، والمرحلة الثانية بنسبة 100% حيث ستكون أبرز المهن الموطنة (مدير موقع، ومساعد مدير، ومدير جودة، ومشرف مالي، ومشرف موقع، ورئيس مسار، وفني فحص، ومساعد فني فحص، وفني صيانة، وفني استعلامات، ومدخل بيانات)، لتوفير أكثر من 5000 فرصة وظيفية للمواطنين، على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد 12 شهراً من تاريخ إطلاقه.

وتضمنت القرارات أيضاً توطين ” منافذ تقديم خدمات أنشطة البريد ونقل الطرود ” التي تتضمن 14 نشاطًا فرعيًا من أنشطة البريد ونقل الطرود، وذلك ابتداءً من 23 / 05 / 1444هـ الموافق 17 / 12 / 2022م، كما شمل القرار التوطين بنسبة 100% لمهن الرؤساء التنفيذيين بنسبة 60% لوظائف المستوى الأول للإدارة العليا، وبنسبة 70% لوظائف المستوى الثاني للإدارة العليا.

وسيوفر القرار أكثر من 7000 فرصة وظيفية في هذا القطاع في مختلف مناطق المملكة, وذلك حسب الفترات الزمنية المحددة في الدليل الإجرائي.

وكان من ضمن القرارات قرار بتوطين “مهن خدمة العملاء” بنسبة 100% للمنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيس أو نشاط داعم أو من خلال تعهيد هذه الخدمة لجهة أخرى لخدمة عملائها من خلال وسائل التواصل، بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية، وذلك ابتداءً من 23 / 05 / 1444هـ الموافق 17 / 12 / 2022م، وسيوفر هذا القرار أكثر من 4000 فرصة وظيفية.

كما تضمنت القرارات توطين ” منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية” بنسبة 70% من إجمالي العاملين في المنفذ, ويتضمن قرار التوطين منافذ البيع في الأنشطة التالية “منافذ بيع معدات الأمن والسلامة”، و”منافذ بيع المصاعد والسلالم والسيور”، و”منافذ بيع العشب الصناعي وحمامات السباحة”، و”منافذ بيع معدات تنقية المياه وأجهزة الملاحة”، و”منافذ بيع معدات التموين والعربات الكهربائية”، إضافة إلى “منافذ بيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات”، و”منافذ بيع معدات وأدوات التغليف”، حيث ستكون أبرز المهن في هذه الأنشطة (مدير فرع، ومشرف، وأمين صندوق، ومحاسب زبائن، وخدمة العملاء) وسيوفر أكثر من 12,000 وظيفة, ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد مرور 12 شهراً من تاريخ صدوره.

وأصدرت الوزارة مع القرارات أدلة إجرائية لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت ومعرفة آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.