تعزيز العلاقات مع النمسا في الصناعة والتعدين

فيينا – واس

تجاوزت الاستثمارات الصناعية في المملكة 400 مليار دولار؛ منها استثمارات جديدة بلغت 20 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما يزيد عدد المصانع عن 10 آلاف مصنع.

أوضح ذلك وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف خلال لقائه في العاصمة النمساوية فيينا، بالوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والرقمنة في جمهورية النمسا مارتين كوخير، وذلك في إطار زيارته التي تهدف لزيادة التعاون في العلاقات الثنائية بين المملكة والنمسا في قطاعي الصناعة والتعدين.

كما التقى الوزير بندر الخريف مع نائب الوزير والمدير العام للاتصالات والخدمات البريدية والتعدين في الوزارة الاتحادية للزراعة والمناطق والسياحة أندرياس ريخارد ، وحضر اللقاءين نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة المواضيع المشتركة بين البلدين، وتأكيد أهمية رفع مستوى التعاون في العلاقات الثنائية في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، ويسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها المملكة للمستثمرين في القطاع الصناعي، وقطاع التعدين في المملكة، حيث يبلغ حجم الثروات المعدنية في المملكة 1.3 تريليون دولار.

وتسعى المملكة لتعزيز وتمكين الاستثمارات النوعية من خلال البرنامج العام للمسح الجيولوجي الذي يهدف لاستكشاف معادن على مساحة 600 كم مربع.