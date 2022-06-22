تدشين “العقود النموذجية” لخدمة القطاع الهندسي

الرياض: البلاد

دشن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل خدمة العقود النموذجية المجانية، والتي تهدف إلى حماية حقوق المتعاقدين في القطاع الهندسي، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس ماجد بن هندي العتيبي وعدد من مسؤولي الوزارة و”هيئة المهندسين”.

وتُعنى الخدمة بتوثيق عقود الأفراد والمؤسسات مع مقدمي الخدمات الهندسية، من خلال نماذج إلكترونية تشمل الجوانب الفنية والقانونية، وتأتي أهمية الخدمة في الحد من النزاعات والمخالفات وتقليصها، وتوحيد شكل العقود واستدامتها، وتعزيز التزام الطرفين، ورفع الشفافية والموثوقية، بما يحقق حماية حقوق الأطراف كافة.

وتستهدف خدمة توثيق العقود النموذجية كلاً من: (الشركات والمكاتب الهندسية والقطاعين العام والخاص والأفراد المواطنين والمقيمين)، كما تشمل عقود التصاميم وعقود الإشراف والاستشارات، وذلك سعيًا من الهيئة السعودية للمهندسين إلى تطوير خدماتها الهندسية في القطاع الهندسي، وتعزيز نسبة الوعي لدى المستفيدين ومقدمي الخدمات الهندسية.

وأشار المهندس العتيبي أن هذه الخطوة التي عملت عليها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة التعاملات الهندسية كما أنها تتيح مزايا مهنية أبرزها تقليص النزاعات والخلافات من خلال توثيق العقود و ضمان التزام الطرفين و رفع الموثوقية والشفافية و حفظ حقوق المتعاقدين و تسهيل توثيق العقود و توحيد شكل العقود بما يضمن تطورها واستدامتها ونحو تنمية الخدمات في القطاع الهندسي، ويعد هذا الإنجاز وفقًا إلى نتائج توصيات مختلف ورش العمل والاستبيانات الرّقمية التي أجرتها الهيئة خلال عام 2021 التي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه الشركات والمكاتب الهندسية والجهات بالإضافة إلى الأفراد.

و أوضح العتيبي أن هذه الخدمة تعود ضمن أدوار وبرامج الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة منظومة الموثوقية المتبادلة بين جميع المستفيدين في المجال الهندسي وتعزيز روح التنافسية بين مقدمي الخدمات الهندسية بما يصب في دعم المحتوى الوطني حيث تأتي استراتيجية الهيئة في تيسير إجراء التعاملات الهندسية بالإضافة إلى تعزيز الثقة وحفظ حقوق وتنظيم عملية العمل الهندسي بين جميع الأطراف من المستفيدين ومقدمي الخدمات الهندسية.

كما استعرضت الهيئة السعودية للمهندسين آلية عمل خدمة العقود النموذجية من خلال شرح عملية إصدار العقود إلكترونيًّا وآلية التعاقد، مبينةً أن الخدمة يمكن الحصول عليها مجانيًّا، وذلك انطلاقًا من حرصها على تمكين المواطنين من توثيق عقودهم مع مقدمي الخدمات الهندسية من الشركات والمكاتب الهندسية في المدن السعودية، والمتعلقة بأعمال البناء والتشييد.

ويمكن الاستفادة من خدمة العقود النموذجية من خلال زيارة الرابط https://contracts.saudieng.sa.