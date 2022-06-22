“برنت” يلامس 116 دولارا مع الانتعاش الصيني

عواصم – وكالات

ارتفعت أسعار النفط ، الثلاثاء، في ظل احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة وسط تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.

وحقق خام برنت القياسي العالمي مكاسب بنسبة 1.45%، عند 115.79 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس 1.09%، إلى 111.85 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي بايدن: إن الركود ليس حتمياً، مما يعزز التوقعات باستهلاك الطاقة، لافتا إلى إنه يهدف إلى اتخاذ قرار هذا الأسبوع بشأن تعليق محتمل لضريبة البنزين الفيدرالية.

ويتجه النفط نحو تحقيق مكاسب ربع سنوية، حيث يزن التجار القوى المتضاربة التي أدت إلى زيادة التقلبات. وبينما كانت الأسعار مدعومة بارتفاع الطلب واضطرابات العرض التي حفزتها الحرب في أوكرانيا، فإن توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر صرامة أثار مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي ، كما أن خروج الصين المطرد من عمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 يدعم المكاسب، حيث تشير البيانات الواردة من الصين ، طبقا لـ ” بلومبرغ إيكونوميكس” إلى انتعاش في النشاط هذا الشهر، بما في ذلك ارتفاع معدلات تشغيل المصافي وزيادة في النقل بالشاحنات، فيما تنظر الأسواق أيضًا إلى احتمال اتخاذ الولايات المتحدة وحلفائها مزيدًا من الإجراءات بشأن صادرات الخام الروسية.