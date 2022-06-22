المملكة المتحدة والتعاون الخليجي يبدآن مفاوضات إبرام اتفاق تجارة حرة

لندن : البلاد

أعلنت وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة آن- ماري تريفيليان اليوم إطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية المكون من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن كتلة دول مجلس التعاون الخليجي تعد سابع أكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن ينمو الطلب إلى 800 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2035 ، بزيادة قدرها 35٪، مما يفتح فرصًا جديدة ضخمة للشركات البريطانية.

ومن المقرر أن تلتقي وزيرة التجارة الدولية البريطانية خلال زيارتها للرياض بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ونظرائها من جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست؛ لإطلاق محادثات من المتوقع أن تتوج بصفقة تجارية بقيمة 1.6 مليار جنيه استرليني إضافية لاقتصاد المملكة المتحدة السنوي.

وقالت وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة آن- ماري تريفيليان في تصريحٍ لها: إن اليوم يمثل انطلاقة مهمة في مسيرة المملكة المتحدة التجارية المتميزة، حيث ستعمل على تعزيز علاقتها الوثيقة مع منطقة الخليج، مضيفة أن المحادثات ستفتح أسواق جديدة للشركات البريطانية الكبيرة والصغيرة، وتدعم أكثر من عشرة آلاف شركة صغيرة ومتوسطة تُصدّر بالفعل إلى منطقة الخليج.