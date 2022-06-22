العواد يؤكد حرص القيادة على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

الرياض : البلاد

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بجميع صورها وأشكالها وبكل الوسائل المتاحة.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم البرنامج التدريبي “مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لمنسوبي حرس الحدود”, الذي يشارك فيه 100 شخص من منسوبي المديرية العامة لحرس الحدود، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح أن البرنامج يُعد أحد مخرجات لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والخطة الوطنية التي تسعى اللجنة من خلالها لوضع السبل كافة لمنع هذه الجريمة وتقديم المساعدة والدعم لضحاياها، مبينًا أن هيئة حقوق الإنسان تعمل من خلال اللجنة مع جميع الجهات المعنية، وخاصة وزارة الداخلية لتوفير جميع الممكنات للمكافحة، ومن ذلك تدريب المختصين في جميع القطاعات.

يذكر أن البرنامج يشارك فيه نخبة من المختصين ويتضمن الإطار القانوني الوطني والدولي، وأساسيات الإسعافات الأولية النفسية لضحايا هذه الجرائم، وجهود اللجنة لمكافحتها، وآلية الإحالة الوطنية للضحايا، وذلك في إطار اختصاص اللجنة بإعداد المبادرات لمنع حدوثها ومكافحتها، وتعزيزاً لشراكاتها مع جهات إنفاذ القانون لتطوير قدرات منسوبيها في التعرّف على ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص وحمايتهم.