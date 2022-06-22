“إنفاذ” يعتمد منصة الدال للمزادات الإلكترونية

الرياض : البلاد

اعتمد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” منصة الدال للمزادات بصفتها ثالث منصة لإقامة المزادات الإلكترونية العقارية المسندة إلى المركز، متيحاً بذلك لمزودي الخدمات من وكلاء البيع المسجلين

في المركز البدء بالتعاقد مع المنصة (aldal.sa) لإقامة المزادات أسوةً ببقية المنصات المعتمدة والخاضعة لمتطلبات وقواعد عمليات المركز.

وتعد منصات المزادات وسيلة أساسية في إقامة المزادات الإلكترونية وتنظيم عمليات المزادات الحضورية, بالإضافة لتمكين إجراء المزادات الهجينة التي تتيح المزايدة الإلكترونية أو الحضورية بحسب رغبة المستفيدين، وإتاحة فرصة مشاركة أعلى والاستفادة من أتمتة عمليات التسجيل والمزايدة وتوثيقها بهدف تحقيق أعلى قدر من الشفافية وكفاءة التشغيل.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” حسين بن يحيى الحربي التزام المركز بتعميق إشراك القطاع الخاص في أعمال المركز وتعزيز التنافسية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتسهيل عمليات البيع وتسريع إجراءات التصفية واسترداد الحقوق، وذلك من خلال تسخير الحلول المتكاملة في التقنية العقارية لضمان حوكمة عملية التصفية.

وأشار إلى أهمية إتاحة خيارات متعددة لوكلاء البيع المكلفين من المركز؛ تعزيزاً للمنافسة العادلة بين المنصات وتحفيزها لتقديم خدمات عالية الجودة.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وبيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسند إليه من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد بهدف تسريع عملية استيفاء الحقوق وتعزيز رضا المستفيدين، وذلك من خلال تعيين المتخصصين من القطاع الخاص.