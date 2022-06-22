الأخيره

إحباط محاولات تهريب 91 طن من القات وطن و13.6كجم من الحشيش

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1443 هـ      22 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب طن و(13.6) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(91) طنًا و(188) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر( 441. 160) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، والقبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم (128) متهمًا، منهم (52) مواطنًا، و(76) مخالفا لنظام أمن الحدود: (38) من الجنسية الإثيوبية و(31) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الصومالية و(2) من الجنسية الإريترية و(2) من الجنسية المصرية و(1) من الجنسية السودانية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *