229 مليون ريال لتنفيذ واجهة أبحر

جدة ـ البلاد

يمثل مشروع تطوير الواجهة البجرية بأبحر، الذي يجري تنفيذ مرحلته الأولى حالياً، أحد أبرز مشاريع الأنسنة التي تعمل أمانة محافظة جدة على تطويرها بمساحةٍ إجماليةٍ تصل لـ 180 ألف مترٍ مربع؛ لتكون وجهة سياحية جاذبة ومتنفساً للسكان والزائرين. وأوضحت الأمانة، أن المشروع يأتي ضمن المبادرات التطورية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، التي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتتجاوز قيمته الإجمالية 229 مليون ريال، وسيضيف قيمة سياحية لعروس البحر الأحمر، حيث سيوفر ساحات ومناطق ترفيهية وممشى ومسطحات خضراء، بالإضافة لإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، كما تتضمن أعمال المشروع تطويراً كاملاً للبنية التحتية.

وأكدت تواصل أعمال الإنجاز في المشروع، مبينةً أن المرحلة الحالية تنفذ على امتداد 2.3 كيلو متر طولي، فيما تتكون عناصره التطويرية من جدارٍ بحريٍ بطول 2.100 مترٍ مربع وشواطئ سباحة بطول 300 متر، وسقالة بحرية بطول 138 مترا، بالإضافة لممشى بحري وساحات حضرية ومسطحات خضراء ومسار للدراجات ومناطق ألعاب أطفال، ومبنى للتحكم والمراقبة ومباني دورات مياه عامة.