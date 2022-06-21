وفد إعلامي يزور وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارة ولي العهد لمصر

القاهرة : واس

زار وفد إعلامي يضم كلا من رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي ومدير عام قنوات روتانا عبدالله الشبانة وعضو مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية عضوان الأحمري مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط بالقاهرة اليوم، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية.

وبحث الوفد مع رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط علي حسن عدداً من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك، كما جرى عقد جلسة حوارية حول “العلاقات المصرية السعودية ودور إعلام البلدين في توطيد العلاقات وترسيخها.

وأكد آل عقران أن وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يجمعهما هدف مشترك، هو نشر الأخبار بكل مصداقية، وهو الدور الرئيس لوكالات الأنباء بصفتها منبع الخبر.

من جانبه نوه رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط على حسن بدور الإعلام المصري والسعودي في دعم العلاقات العربية العربية بصفة عامة والعلاقات المصرية السعودية بصفة خاصة.

بدوره أفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي أن المملكة العربية السعودية تشهد حراكاً كبيراً مبنياً على رؤية 2030 التي تهدف إلى تطوير الإنسان لتحقيق تنمية مستدامة، وهذا الحراك لا يخدم المملكة فقط وإنما يخدم المنطقة العربية ككل.