ملتقى الابتسامة يرسم البهجة على ملامح «البيضاء»

جدة ــ عبدالهادي المالكي

من الجمعيات التي تعمل بوتيرة ممنهجة لتفعيل العمل الإنساني جمعية البيضاء الخيرية، جنوب مكة المكرمة، التي وضعت إستراتيجية لتنفيذ حزمة من الأهداف؛ لتحسين معيشة أبناء القرية، فضلا عن أنها تعمل على توفير بيئية اقتصادية تساعد كافة أهالي القرى المجاورة على العيش الكريم، وتدعم مقومات الهجرة العكسية، من خلال العمل بخطط قصيرة المدى لتوفير المسكن، وكذلك العمل وفق خطط طويلة المدى لمحاربة كافة المعوقات التي تتسبب في عدم إيجاد بيئة اجتماعية تنعدم فيها مقومات الحياة.

وتتمثل رسالة الجمعية في النهوض بمجتمع البيضاء اقتصادياً واجتماعيا وثقافياً، من خلال العمل على تهيئة وتوفير البنى التحتية الأساسية والبرامج التنموية التي تسهم في تمكين الأفراد والأسر، فيما تتمثل الأهداف في بناء مساكن خيرية وتوفيرها للمحتاجين وتهيئتها بالبنية التحتية، وتوفير الخدمات التي يحتاجها المستفيدون، إلى جانب رفع مستوى الوعي بين المستفيدين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، ودعم المشروعات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المستفيدين، ومن هذا المنطلق، تولت الجمعية إطلاق عدة مبادرات ما بين تعليمية وصحية واجتماعية.

ومن المبادرات المضيئة التي أطلقتها الجمعية، ملتقى الابتسامة الأول بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى، وجمعية ابتسم، لخدمات طب الأسنان التطوعية؛ حيث اشتمل الملتقى على العديد من الفعاليات في جوانب ثقافية وصحية، وأخرى ترفيهية، عقدت بمدرسة البيضاء الابتدائية للبنات، ومجمع وادي البيضاء للبنين، وكذلك بمقر الجمعية.

كما تم عقد دورات تعليمية للطلاب والطالبات والأهالي، وإجراء الكشف الطبي من قبل كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى، وصرف الأدوية اللازمة، وتوزيع معجون وفرش أسنان على الطلاب والطالبات وتحويل الحالات التي تحتاج العلاج إلى المستشفى الجامعي للمتابعة.

الجدير بالذكر أنه تم تأسيس “جمعية البيضاء للتنمية” المتخصصة في مجال التنمية الحضارية المستدامة في المناطق التي تقع خارج النطاق العمراني، بهدف تطويرها في مجالات الإسكان والخدمة الاجتماعية والتعليم والأبحاث وتطوير البيئة الزراعية والصحية.

كما يهدف المشروع لرفع مستوى الوعي بين المستفيدين، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ومشاركتهم في تطوير وتنمية قريتهم إلى جانب دعم المشروعات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المستفيدين.