مجلس إدارة تويتر يوافق على عرض إيلون ماسك لشراء المنصة بـ44 مليار دولار

البلاد : وكالات

حصل عرض إيلون ماسك للاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار على موافقة مجلس إدارة الشركة ، وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية .

وكان ماسك، قد هدد في وقت سابق من هذا الشهر، بالتراجع عن الصفقة إذا فشلت إدارة الشركة في تقديم بيانات توضح عدد الحسابات الوهمية على منصة تويتر.

وتزعم إدارة تويتر أن الحسابات الوهمية تشكل أقل من 5% من مستخدمي المنصة، لكن ماسك يعتقد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير.

وتتوقع تويتر تصويت المساهمين على صفقة البيع بحلول بداية أغسطس.

وفي أول اجتماع لماسك مع موظفي تويتر قبل أيام، قال إنه يريد زيادة عدد مستخدمي تويتر من نحو 230 مليوناً إلى مليار شخص على الأقل، معتبراً أن الإعلانات ستظل مهمة لإيرادات الشركة.

وردا على سؤال حول تسريح العمال، قال ماسك إن هناك حاجة إلى تبرير عدد الموظفين والنفقات، حيث تتجاوز التكاليف الإيرادات في الوقت الحالي.